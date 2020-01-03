AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي نقص مصل الإنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:37 ص
مصل الأنفلونزا
مصل الأنفلونزا
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص مصل الإنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان؛ والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الإنفلونزا، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.

و‏تقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة حظر استيراد الأدوية من الخارج

الحكومة: مصل التسمم الممباري موجود بـ المستشفيات بالمجان

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

هل يتم بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لـ التأمين الصحي ..الحكومة تجيب

زيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد.. الحكومة ترد

الحكومة ترد على الشائعات.. إلغاء مجانية التعليم.. زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا.. زيادة سنوات تكليف الأطباء.. انتشار ذباب ناقل للأمراض.. وخصخصة مصانع الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: الحكام بيخافوا من الأهلي.. فيديو

في 10 معلومات .. اعرف ماذا تفعل الحكومة في شجرة مريم بالمطرية

لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

دعاء الضيق مكتوب .. تعرف عليه |فيديو

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

سنواصل حماية مواطنينا فى أى مكان بالعالم.. الجيش الأمريكي يعترف بمسئوليته عن اغتيال قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس

شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير