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محافظات

ربطوه بالحبال لتثبيته.. أهالي كفر الشوبك بشبين القناطر يشتكون من عامود إنارة مائل.. الكهرباء هنغيره

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
اشتكى أهالى قرية كفر الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من وجود عمود انارة مائل داخل أحد الشوارع.

وقال الأهالي فى شكواهم ان عمود الإنارة متواجد فى شارع الحمايدة بقرية كفر الشوبك و يعانى من التلف وتآكل الطبقة الأسمنتية عند قاعدته مما يعرضه للسقوط والانهيار بين لحظة وأخرى وهو الأمر الذى يعرض حياة المارة لخطر الصعق الكهربائى أو لتعرضهم لإصابات خطيرة.

واكد الاهالى انهم يعانون من المشكلة منذ فترة وتم إبلاغ الوحدة المحلية فى قرية كفر الشوبك وبالفعل أرسلت لجنة لفحص العامود والتى انتهت بخطورته ولكنها اكتفت بربط العامود بالحبال بأحد المنازل.

من جانبها قالت المهندسة امل بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية انه سوف ترسل لجنة من مسئولى الكهرباء بشبين القناطر لفحص شكوى الاهالى وعمود الانارة وفى حالة عدم صلاحيته وخطورته سوف يتم تغييره حفاظا على حياة المواطنين والمارة. 
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