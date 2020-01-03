علامات إذا ظهرت على طفلك..هتتأكدى إنه تعرض للتنمر

التنمر ليس ظاهرة جديدة في حد ذاته، لكن الوعي به وبأضراره على المدى القريب والبعيد قد زاد مؤخرًا بشكل ملحوظ، ويمكن لأي طفل أن يكون ضحية للتنمر في مرحلة من مراحل حياته.



وضح المجلس القومى للطفولة والأمومة عبر موقعه الإلكترونى علامات تظهر على الطفل الذى تعرض للتنمر يجب أن تلاحظها أى أم وتهتم بمعالجة المشكلة وهى:

1- تغير واضح في السلوك (توتر أو تعلق زائد بالأهل) أو العادات اليومية (مثل رفض الأكل أو المشي من طريق معين).​

2- تراجع مفاجئ في المستوى الدراسي وصعوبة التركيز.​

3- ظهور شكوى مستمرة من حاجة لم يكن الطفل يهتم بها من قبل (مثل شكلهم أو المكان الجديد الذى يذهبون إليه).

