لأول مرة فى حملة نسائية بالبحيرة.. ضبط ١٥ محطة وطلمبات وقود مخالفة

تمكنت التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة البحيرة خلال حملة نسائية لأول مرة للرقابة على محطات تمويل السيارات بمركز بدر من ضبط ٥ محطات وقود مخالفة بينها ٥محطات تقوم بتمويل السيارات بكميات أقل من الحد القانونى لتمويل السيارة و١١ طلمبة غير مدموغة ولم يتم معايرتها من إدارة الدمغ والموازين.





نفذت التجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على محطات وقود السيارات شارك فيها ٣ قيادات نسائية من إدارات الدمغة والموازين،الحماية المدنية، البيئة، مديرية الإسكان وأسفرت الحملة عن ضبط الاتى:





ضبط ٤ محطات وقود لوجود عجز لتر كامل يتراوح من " ٢٠٠م: 1000 م"فى الصفيحة الواحدة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأصحاب محطات الوقود بالإضافة إلى ضبط 11 طلمبة غير مدموغة ولم يتم معايرتها من إدارة الدمغ والموازين .





وجاءت الحملات بناءًا على قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة محافظ وبتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية.





و تشكلت الحملة من برئاسة حسام المزين كبير مفتشين بالإدارة العامة للتجارة الداخلية ومشاركة المهندسة عزة التداوي والمهندسة مني سلام من إدارة الدمغ والموازين ،المهندسة اماني نوار من إدارة شئون البيئة ،والمهندسة فيفي عزالدين من مديرية الإسكان، وإدارة الحماية المدنية.



