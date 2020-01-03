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محافظات

رياح باردة وصقيع وتوقف الصيد.. عدم استقرار في الأحوال الجوية بسيناء

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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احمد صالح
تسود محافظة شمال سيناء حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة نظرا لهبوب رياح باردة بالرغم من السطوع الشمسي حيث تتعرض شمال سيناء الي منخفض جوي يصاحبه هبوب رياح بسيطة باردة و يصل لحد الصقيع على الزراعات في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

كما يظهر في السماء بعض السحب المحملة بالمياه وسط توقعات بهطول الأمطار على السواحل الشمالية خلال فترة المساء.

وقد شهدت شوارع المدن والقرى بالمحافظة تحرك من جانب المواطنين في الشوارع ،والذهاب الي الأسواق لشراء السلع والخضروات والفاكهة لتوفير احتياجات المنزل.

كما حدث ارتفاع في أمواج البحر المتوسط والمرتبطة بهبوب الرياح ، ونظرا لأنه لا يوجد نشاط للصيد فلم يظهر تأثير ذلك على الصيادين.

بينما هناك العديد من هواة الصيد يمارسون عملية الصيد باستخدام الشباك ، الطراحة، وكذلك السنارة علي الألسنة الحجرية ببعض المناطق على ساحل مدينة العريش.
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