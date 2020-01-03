رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال ديسمبر 2019

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أكد أن اللجنة شهدت تفاعلًا إيجابيًا ملحوظًا مع المواطنين في الحالات التي تم رصدها وحل مشاكلها الصحية، حيث تم التواصل معها جميعًا، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، موضحًا أنه صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.



ونوه إلى أن تلك الحالات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، والعيوب الخلقية بالقلب والقلب المفتوح والقسطرة؛ وجراحات العظام، والعمود الفقري، والأمراض الجلدية، وعلاج الأورام، وتركيب الأطراف الصناعية، وزراعة القرنية، وجراحات العيون، وتوفير الأدوية وفصائل الدم النادرة، والصفائح الدموية، والرعايات، والحضانات.



وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، جانبًا من الاستغاثات التي رصدتها اللجنة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها حالة سيدة مسنة عمرها ٦٦ سنة، مريضة سكر تحتاج إلى عملية لمعالجة الغرغرينا في يديها، وحجز فى الرعاية المركزية في أسرع وقت؛ فتم التنسيق ﻣﻊ هيئة ﺍلإﺳﻌﺎﻑ المصرية ﻭتم ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً، كما ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ا.د فؤاد زامل مدير القصر العيني الفرنساوي، وأﺳاتذﺓ طب الحالات الحرجة، ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ، ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻃﺒﻴﺎً، ﻭﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ، ﻭتلقت الرعاية الطبية اللازمة وجار استصدار ﻗﺮﺍﺭ للمساهمة في نفقات علاجها ﻋﻠى ﻧﻔﻘﺔ الدولة.



وكذلك حالة الطفل "محمد م. ا." – 40 يوما – والمعروف إعلاميًا "بطفل شربين" والذي يعاني من مرض فقاعي نادر بالجلد Epidermolysis bullosa ويحتاج إلى رعاية طبية مكثفة لمتابعة حالته الصحية واسرته غير قادرة ماديا ؛ وفور رصد المنشور عنه، تم التواصل مع الطبيب المعالج برعاية مستشفي دمياط التخصصي، وتم استلام التقرير الطبي الخاص بحالة الطفل، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم، وتم خروج الطفل بعد تحسن حالته مع إستمرار العلاج الدوائي بالمنزل.





وكذلك تم رصد استغاثة المواطن "سلمان أ.س " - 38 سنة بني مزار - تعرضت عيناه لمادة كيميائية نتيجة خطأ من بائع للمنظفات، نتج عنها تآكل بالقرنية بالعينين، وتم تفريغ قرنية العين اليمنى بأحد المُستشفيات، ويحتاج الآن إلى تفريغ العين اليسرى؛ ومن ثم تم التنسيق مع ا.د محمد بلطية - مدير عام المركز القومي للعيون بروض الفرج، وتم عمل لجنة مشكلة من أساتذة القرنية بالمركز لفحص المريض؛ وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وبالإطلاع على الفحوصات الموجودة معه تبين أن العين اليمنى بها آثار مادة كاوية وقرحة ميكروبية شديدة، وذوبان بالقرنية، ويرى الضوء بصعوبة بالعين اليمنى، ورفض المريض الكشف على العين اليسرى، وأفاد بأنه أجرى بها عملية تفريغ بمستشفى أخرى، وقد أوصت اللجنة بكتابة العلاج المناسب لحالة العين اليمنى، ولا يُنصح بإجراء أي تدخل جراحي للعين اليمني في الوقت الحالي والمتابعة بعد أسبوعين.

