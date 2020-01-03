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لا يمكن الاستغناء عنها.. إسلام صابر: طريقة برايل طاقة نور لفاقدي البصر

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:05 م
اسلام صابر
اسلام صابر
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ريهام فيكتور
قال إسلام صابر عضو مجلس إدارة المنتدى المصري لذوي الإعاقة، إن القيادة السياسية لديها اهتمام شديد بحقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الدستور والقانون يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأضاف إسلام صابر خلال برنامج صباح البلد المطلع على قناة صدى البلد ان الجهود تكاتفت لدعم ذوي الإعاقة، موضحا أن وزارة الاتصالات أطلقت مؤتمر لحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسابقة تمكين المبتكرين لتقديم برامج مساعدة لتسهيل العمل في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم.

وأوضح أن الشخص ذوي الإعاقة الذي يدرس ويتعلم التكنولوجيا ويتقنها ويستخدمها لا يطلق عليه شخص معاق، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة مثل الموبايل والاجهزة الحديثة تعتبر الحاسة المفقودة عند الشخص ذوي الإعاقة، من خلال سهولة الحركة. 

وأشار إسلام صابر الي أن المعاق لديه إرادة في التعلم وإتقان العمل على الأجهزة وآلات الحديثة، لأنها الحل البديل بالنسبة له، لافتا إلى أن التليفون الناطق بالنسبة لفاقدي البصر مهم لأنه يسهل عليه مهام كثيرة. 

ولفت إلى أن طريقة برايل مهمة بالنسبة له وتعتبر النور، خاصة أن الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة فاقدي البصر لهم قلم خاص للكتابة في طريقة برايل، مثل القلم العادي، وقلم برايل لا يمكن الاستغناء عنه مهما ظهرت آلات والمعدات الحديثة، مؤكدا ان طريقة برايل طاقة نور لكل كفيف في العالم.
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