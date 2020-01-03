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مرأة

النظر غالي.. هؤلاء مهددون بالإصابة بـ قرحة القرنية

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:16 م
النظر غالي .. هؤلاء
النظر غالي .. هؤلاء مهددون بالإصابة بـ قرحة القرنية
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اسماء محمد
تحتوي العين على أجزاء مختلفة تعمل معا لتمكين الإنسان من رؤية الأشياء بشكل صحيح ومن بينها القرنية ذلك الجزء الخارجي من العين الذي نراه واضحا أمامنا وهى تساعد في حماية العين من الجزيئات الضارة وتلعب دورًا مهما في تركيز الرؤية.

ذكر موقع "healthline" أن القرنية للأسف تصاب ببعض المشكلات والعيوب والمشاكل منها قرحة القرنية التى تؤثر على النظر وتجعله أقل قوة ومن أبرز أعراضها هى تكون البقعة البيضاء على القرنية .

وهناك مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر مرض قرحة القرنية أكثر من غيرهم ، وهم:
- من يرتدون العدسات اللاصقة
- من تعرضوا لفيروس الهربس البسيط (HSV)
- من يعانون من إصابة في عيونهم
- أصحاب العيون الجافة

ويجب على هؤلاء الأشخاص الاهتمام بصحة القرنية والعين وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دورى لمتابعة حالة العين كما يجب الابتعاد عن العادات الخاطئة التى تساعد فى تدهور صحة القرنية مثل ارتداء العدسات اللاصقة.
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