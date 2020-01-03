ضبطوه عاريا.. مسن يقتحم غرفة طفلين ويهتك عرضهما ببريطانيا

جن جنون أب عقب رؤيته ل أحد أقاربه داخل غرفة أبنائه وهو عاري الجسد، فما كان أمامه سوى أن يقوم بضربه ضربا مبرحا حتى الموت.





انهال الأب ضربا على الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عامًا بعد أن زعم ​​أنه ضبطه عاريًا في غرفة أطفاله الصغار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتعرض المجني عليه من قبل الأب "مارك ستانلي" لإصابات مروعة في الوجه بعد القتال واعتقلته الشرطة في سبوتسيلفانيا بولاية فرجينيا.





وقال الضباط إن المشتبه به قد أصيب "بجروح خطيرة" في وجهه، وبحسب ما قاله الأب أنه ذهب للتحقق من طفليه ووجد ستانلي ، أحد الأقارب الزائرين، في غرفة النوم مع أبنائه الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.



