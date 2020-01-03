AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضبطوه عاريا.. مسن يقتحم غرفة طفلين ويهتك عرضهما ببريطانيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
جن جنون أب عقب رؤيته ل أحد أقاربه داخل غرفة أبنائه وهو عاري الجسد، فما كان أمامه سوى أن يقوم بضربه ضربا مبرحا حتى الموت.

انهال الأب ضربا على الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عامًا بعد أن زعم ​​أنه ضبطه عاريًا في غرفة أطفاله الصغار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتعرض المجني عليه من قبل الأب "مارك ستانلي" لإصابات مروعة في الوجه بعد القتال واعتقلته الشرطة في سبوتسيلفانيا بولاية فرجينيا.

وقال الضباط إن المشتبه به قد أصيب "بجروح خطيرة" في وجهه، وبحسب ما قاله الأب أنه ذهب للتحقق من طفليه ووجد ستانلي ، أحد الأقارب الزائرين، في غرفة النوم مع أبنائه الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

مما دفع الأب لضرب المشتبه به في الباب وهدد بإطلاق النار عليه بمسدس، حسب الشرطة، وبعد الكشف على الطفلين وجدوا آثار اعتداء على أجسادهم وبالمناطق الحساسة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فلسطيني ومتزوج 4 سيدات.. قصة مطرب شعبي ألقى طفليه في الشارع بـ طنطا.. تفاصيل

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

مصادر نيابية بطنطا: التحريات الأمنية أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في تربية طفليهما

سلم عمارة وبرد قارس.. والدة طفلى السلم: زوجي تبرأ منى ومن أولادنا

تفاصيل واقعة طفليّ السلم بطنطا.. بحضور سيدة إلى القسم وبصحبتها صغيرين.. هناك خلافات بين الزوج وزوجته بعد انفصالهما وتهربا من المسؤولية

بعد قرار النيابة تسليم طفلي بير السلم لأمهما.. القصة الكاملة لـ خناقة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

ترشيحاتنا

بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس

بعد اغتيال قاسم سليماني.. تحرك عاجل من إسرائيل

بعد اغتيال قاسم سليماني.. محلل إسرائيلي يوضح كيف سترد إيران؟

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

أفضل أعمال يوم الجمعة .. 9 سور قرآنية أوصى النبي بتلاوتها في الصلوات

في أسرع وقت.. علاج الدوخة بدون أدوية

AdvertisementS

لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

إلغاء الدعم التمويني تدريجيًا خلال 2020.. الحكومة توضح الحقيقة

إسرائيل واليونان وقبرص: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الاستقرار بالمنطقة

أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

صراخ وصدمة وملابس ممزقة.. فتاة المنصورة وصديقتها تدليان بأقوالهما في واقعة التحرش

بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بعد تفحم جثته.. هكذا تم التعرف على أشلاء قاسم سليماني.. صور

قصة الصدفة التي كشفت #قاسم_سليماني للمخابرات السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية ومكياج جذاب.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

داليا البحيري و زوجة خالد سليم أبرزهن.. مشاهير تألقن بالبيجامات احتفالا بالعام الجديد

بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس