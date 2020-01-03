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مرأة

نوع خطير من السرطان يهدد الأطفال.. تعرف عليه

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:58 م
نوع خطير من السرطان
نوع خطير من السرطان يهدد الأطفال .. تعرف عليه
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اسماء محمد
يعد السرطان من أخطر الأمراض التى يتعرض لها الإنسان؛ حيث إنه قد يدمر العضو الذي يصيبه بل قد يؤثر على وظائف العديد من أجهزة الجسم إذا لم يتم اكتشافه فى مراحله المبكرة.. هذا المرض الخطير لم يترك فئة عمرية محددة بل يصيب الجميع حتى الأطفال، وهناك أنواع معينة من السرطان تهدد الأطفال بشكل خاص.

ذكر موقع " healthline" أن من أخطر أنواع السرطان التى تهدد الأطفال هي نوع نادر من السرطانات يصيب العين وتحديدا منطقة الشبكية مما يهدد الطفل بفقد النظر ، والشبكية هي الطبقة الرقيقة داخل العين مسئولة عن تحويل الأشعة الضوئية إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب البصري ثم إلى مراكز الدماغ العليا حتى يتمكن الإنسان من إدراك الشيء الذي يراه.

وتلعب الطفرات الوراثية في شبكية العين دورا كبيرا فى الإصابة به هذا النوع من الأورام، يؤثر سرطان الشبكية على النظر فى عين واحدة أو العينين حسب حالة المريض وقد تظهر فى عين الطفل دوائر بيضاء فى حدقة العين.

بالرغم من أن سرطان شبكية العين يستهدف الأطفال فى المقام الأول إلا أنه فى بعض الأحيان يصيب البالغين لكن هذا يحدث فى حالات نادرة .
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