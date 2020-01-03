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محافظات

لمن أنهوا الإجراءات.. منح عقود تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط, إنه سيتم منح عقود التقنين لمن أنهوا إجراءات تقنين أراضى وضع اليد، وسرعة حل مشكلات تقنين أراضي المباني وإنهاء إجراءات التصالح أو الإزالة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القرى بمركز الداخلة، حيث استعرض المحافظ ما تم حله من المشكلات وما تم تنفيذه من التوجيهات التي تم طرحها في الاجتماع السابق.

كما وجه المحافظ بزيادة القوافل الطبية وانتظامها لخدمة أهالى غرب الموهوب نظراَ لبعدها عن المدينة , وحرصًا لتقديم الخدمة الطبية لكافة أبناء قرى غرب الموهوب وتوابعها .

وأوضح أنه تمت الموافقة على زيادة المساحة المخصصة لمركز شباب غرب الموهوب إلى 22 ألف متر بدلا من 13 ألفا لإقامة ملاعب ومرافق أنشطة للمركز.

ولفت الي أنه تم طرح ومناقشة منظومة النظافة بالمركز، بالإضافة إلى حل مشكلة توصيل التيار الكهربي لمركز شباب الفتح بموط وعرض تقرير مفصل بشأن موقف المحال التجارية بسور مركز شباب الداخلة.
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