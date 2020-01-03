اللجنة الوطنية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء توجه شكرها للتنظيم النقابي المصري

تلقى خالد منير الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية رسالة شكر وامتنان من السفير المصرى أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء .





وقال السفير في رسالته لـ"الفقي" يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان علي استقبالكم والقيادات النقابية لوفد بعثة المراجعة الطوعية التابع للأنية الأفريقية لمراجعة النظراء ، والعرض الوافي الذي تم تقديمه عن النشاط النقابي المصري، الأمر الذي كان محل تقدير من جميع أعضاء الوفد .





وكان خالد الفقى قد التقى مؤخرًا وفودا من دول إثيوبيا، وزبمبابوى، وكينيا وتونس بحضور السفير المصرى أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ، وتناول اللقاء كيفية تطبيق التنمية المستدامة ٢٠٢٠/٢٠٣٠والحوكمة ، وكيفية إعداد القادة النقابيين ومراكز التدريب .





وأعرب الفقي عن تقديره للدور الكبير والمهم الذى تقوم به اللجنة على مستوى القارة الإفريقية فى ترسيخ قيم الديمقراطية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دورها كأداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتى فى مجال الحوكمة بمفهومها الشامل مستهدفة فى المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات ، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل فى القارة ، وتنفيذ سياسات إصلاحية يقوم بها أبناء القارة ، ولا يتم إملاؤها من خارجها.





ورصد من خلال ورقة عمل جرى تقديمها إلى الوفد الإفريقى أهمية الدور الذى يلعبه العمال فى عملية التنمية وخطط الإصلاح الاقتصادية ، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو 2013 كان من بين أهدافها تطبيق مبادئ الحوكمة بمعناها الشامل ، وإشراك العمال فيها باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية ، ووضعت مصر برنامجا واضحا لهذا الهدف السامى من خلال الحرص على وجود تشريعات فى مجال العمل والعمال تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، كما أجريت انتخابات عمالية شارك فيها عمال مصر بحرية ونزاهة .



