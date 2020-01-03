على غرار قش الأرز.. جفت الزيتون في سيناء من نقمة إلى نعمة

عملية عصر الزيتون، كانت حتى الأمس القريب مصدرا للتلوث، إلا أنها أصبحت مادة اولية مطلوبة بقوة في الصناعة، لتعود بمردود مادي هام على المزارعين بشكل عام، وللمعامل الصناعية والتجار بشكل خاص، وليتحول “الجفت” من نقمة إلى نعمة.





وأشار المهندس فؤاد الأزعر، الي ان الجفت يستخدم كمولد للطاقة لتشغيل الآلات، خاصة وان الاثار البيئية الناتجة عنه اقل من تلك الناتجة عن المشتقات النفطية ،وان الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الجفت تفوق تلك الناتجة عن احتراق المصادر الاخرى .





أما المواطن عبد الكريم بدوي، أحد المربين للمواشي ، أطلق مشروعا يقضي بتحويل جفت الزيتون الى مواد استهلاكية متنوعة ومتعددة منها الفحم الطبي وأسمدة زراعية الي جانب علف للمواشي.





وقال إنه يتم خلط الجفت مع ورق الزيتون الذي تقذفه المعاصر خلال عملية العصر، وذلك بعد إدخالها مطحنة ، لتكون بعد معالجة خاصة ، أسمدة كيماوية طبيعية لحقول الزراعات .





كما أصبح الجفت سلعة تجارية أساسية في مجال التدفئة في المنازل كبديل للوقود.





يذكر أن إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرا وتتعلق باستخدام جفت الزيتون في خلطات تسمين الخراف بإضافة 10 بالمئة منه بديلا عن الشعير كانت مفيدة من حيث زيادة معدل النمو اليومي للخراف وانخفاض كلفة التعليف.



