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خبير طباعة برايل: اللغة المطبوعة تخلق استقلالية وخصوصية للمعاق

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:15 م
طارق فراج
طارق فراج
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ريهام فيكتور
قال صبرى فراج، مسؤول مركز طباعة لغة برايل في إحدى الجمعيات الأهلية: إن اللغة الخاصة بـ برايل معتمدة من الأمم المتحدة من باب الإتاحة والتيسير الاتفاقات الدولية لذوي الإعاقة.

وأضاف صبرى فراج، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من حق ذوى الإعاقة أن يكون لديه حياته اليومية المريحة ، والعمل على إتاحة السبل الممكنة لتحقيق ذلك. 

وأشار إلى أنه طبقا للقوانين والاتفاقات الدولية من المفترض أن تكون لغة برايل متاحة فى أى مكان حكومى عام أو استشارى حتى على مستوى الأمن والسلامة والدفاع المدني والطائرات وغيرها.

وتابع، أن من حق ذوى الإعاقة أن يتاح له لغة برايل مطبوعة أو "بروشور" لخلق نوع من الاستقلالية والخصوصية.

وأكد أن المجلس القومى من قرار إنشائه بدا يأخذ خطوات كبيرة ، منوها إلى أن المجلس يعاني من مشاكل عدة؛ لأنه ينظم كل ما يخص ذوى الإعاقة من الصفر حتى يخرج بشكل محترم فى النهاية.
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