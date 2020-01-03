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محافظات

مقاعد كورنيش النيل المعكوسة تثير سخرية أبناء سوهاج| شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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خالد رياض
أثارت مقاعد كورنيش النيل الغربي بسوهاج والذي يجري تطويره وسيتم الانتهاء منه في 25 فبراير المقبل حسب تصريحات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سخرية أبناء المحافظة لأن المقاعد تم وضعها لتكون مطلة علي الشارع وليس نهر النيل.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة فور تركيب المقاعد الجديدة علي الكورنيش، ورأى أبناء المحافظة أن ما يحدث هو عدم فهم من المسئولين في المحليات أو الشركة المنفذة لان المقاعد يجب أن تكون مطلة علي النيل لا على الشارع.

قال أحمد عيسى، أحد النشطاء أن تركيب المقاعد بهذا الشكل هو أمر جيد في حال أنها تكون مخصصة لمن ينتظرون ركوب السيارات لكن تلك المقاعد لا تصلح على كورنيش النيل لأن الشخص يجلس ليستمتع بمنظر النيل لا بمنظر السيارات المارة في الشارع.

عبير محمود، قالت: "الكراسي معكوسة هو مفيش حد خد باله من المسئولين في المحافظة أن اللي معدي جنب الكورنيش هو نهر النيل ولا هما فاكرينه ترعة".

فيما أشار أحد الأشخاص إلي أنه يجب أن تكون المقاعد مطلة علي الكورنيش وعلى الشارع في نفس الوقت وان تكون بها مقاعد من الاتجاهين، فمن يريد الاستمتاع بمنظر النيل يجد مكان له ومن ينتظر وسيلة مواصلات يكون أيضا له مكان مخصص للانتظار.

أحد المسئولين بحي شرق سوهاج، أكد أن افتتاح الكورنيش الغربي رسميا سيكون يوم 25 فبراير القادم بعد الانتهاء منه موضحا أن المقاعد التي تم تصميمها ووضعها هي خاصة للأشخاص الذين يركبون وسائل المواصلات وليس لمشاهدة النيل وأن المقاعد لم يتم تركيبها بشكل خاطئ كما يعتقد الناس، مؤكدا أن العمليات التي تمت في توسعة الكورنيش تمت بإشراف ومتابعة دقيقة وأن وضع المقاعد بهذا الشكل ليس عبثا.
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