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اقتصاد

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:51 ص
الطماطم
الطماطم
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مايكل عياد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارا نسبيا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 3 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، حيث استقرت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 5.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والبسلة بين 11 و 14 جنيها، الثوم 8 و14 جنيها.

وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و 6 جنيهات، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، فراولة 5 و 9 جنيهات.
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