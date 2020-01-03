الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-1-2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارا نسبيا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 3 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، حيث استقرت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5 جنيهات للكيلو.
وسجلت البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 5.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والبسلة بين 11 و 14 جنيها، الثوم 8 و14 جنيها.
وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و 6 جنيهات، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، فراولة 5 و 9 جنيهات.
وسجلت البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 5.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والبسلة بين 11 و 14 جنيها، الثوم 8 و14 جنيها.
وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و 6 جنيهات، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، فراولة 5 و 9 جنيهات.