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أخبار البلد

بعد وقف عرب وود..خليل جمال لصدى البلد: سألتحق بقناة جديدة ليست أقل من روتانا

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:12 م
الإعلامى خليل جمال
الإعلامى خليل جمال
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أمل مجدي
قال الإعلامى خليل جمال: إن عرب وود انتهى بنهاية العام الماضى ، وأنه لازال يفاوض بين العديد من العروض المقدمة له .

وأضاف جمال فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه سيلتحق بقناة محترمة وكبيرة ليست أقل من قناة روتانا ، مشيرا إلى أن فكرة الأون لاين سيتم تنفيذها قريبًا بصرف النظر عن العمل فى روتانا أو أى قناة أخرى.

وأكد أنه يسعى لعمل برنامج كبير يغير الأحوال ، لافتًا إلى أن لديه الكثير من الأفكار التى يمكن تنفيذها وأنه إذا لم يجد ما يناسبه سيأخذ هدنة لاتخاذ القرار المناسب.
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وكان خليل جمال قد كتب على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى عقب إصدار قرار الانتهاء ، "يمكن الخبر انتشر علي مواقع عربيه ومصرية قبل حتى ما مذيعين البرنامج يتأكدو ١٠٠% بس بالرغم من مراره الخبر إلا أنه شيء يفرح أن البرنامج اللي اشتغلت فيه ٣ سنين في ناس زعلانه انه هيقف، طبعا الحمد لله علي كل شيء، القرار مافيش في ايد حد انه يغيره علي الرغم من أن البرنامج محقق جماهيريه ومافيش بيت عربي مبيتفرجش عليه ويتابع حلقاته".

ووجه الإعلامي خليل جمال، الشكر لقنوات روتانا التى استضافت البرنامج لمدة 3 سنوات متتالية، قائلا: "تشرفت جدا اني اشتغلت في روتانا ومع ناس بعتبرهم اهلي اللي استحملو مني كتير وعشنا سوا لحظات مختلفة وعدت علينا بحلوها ومرها وبجد مبسوط اني اتعلمت كتير اوي في المكان ده بقصد او بدون، شكرا جدا، وإن شاء الله متأكد وعندي ثقه في ربنا وتفاؤل أن السنة الجديدة جاية بالخير والنجاح وربنا ميجبش يأس ولا فقدان أمل في كرمه شكرا عرب وود شكرا روتانا".
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