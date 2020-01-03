بعد وقف عرب وود..خليل جمال لصدى البلد: سألتحق بقناة جديدة ليست أقل من روتانا

قال الإعلامى خليل جمال : إن عرب وود انتهى بنهاية العام الماضى ، وأنه لازال يفاوض بين العديد من العروض المقدمة له .





وأضاف جمال فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه سيلتحق بقناة محترمة وكبيرة ليست أقل من قناة روتانا ، مشيرا إلى أن فكرة الأون لاين سيتم تنفيذها قريبًا بصرف النظر عن العمل فى روتانا أو أى قناة أخرى.





وأكد أنه يسعى لعمل برنامج كبير يغير الأحوال ، لافتًا إلى أن لديه الكثير من الأفكار التى يمكن تنفيذها وأنه إذا لم يجد ما يناسبه سيأخذ هدنة لاتخاذ القرار المناسب.

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