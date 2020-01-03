القبض على مسجل سرق 100 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط مسجل سرقات، بعد أيام من ارتكابه واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم بني سويف، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة فقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد تلقيه بلاغًا من أحمد عبدالله الديب 35 سنة،" تاجر" ، مقيم بندر بني سويف، يفيد أنه عقب حضوره حفل زفاف شقيقته و عودته للمنزل في وقت متأخر من الليل، اكتشف تعرض شقته للسرقة من مجهولين واستيلاء اللصوص على 100 ألف جنيه ، بعدما تمكن اللص من كسر الشفاط الكهربائي بالحمام وتمكن من دخول الشقة وسرقة ما بداخلها وفار هاربًا ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20883 ، جنح قسم شرطة بنى سويف.



تم تشكيل فريق بحث يقوده العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية ويضم الرائد إبراهيم صفوت، رئيس مباحث قسم شرطة يني سويف والنقيب إسلام هديب معاون المباحث " لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتبين من تفريغ إحدي كاميرات العقار، تحديد هوية اللص، وحدد فريق البحث مكان اختبائه، وهو قرني.ف.م"، 29 سنة، وشهرته "أحمد الصغير"، مسجل سرقات شقق، مقيم بحي الجزيرة دائرة القسم، واستهدفته قوة من مباحث القسم ، وضبطته واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته إلى النيابة وأمرت بحبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



