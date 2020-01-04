كلنا_الجيش يتصدر تويتر.. ومغردون: 100 مليون على قلب رجل واحد

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #كلنا_الجيش ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر .



لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن أهل لها

#كلنا_الجيش



الشعب المصري ممكن يختلف في أي حاجه إلا أي شيء يمس سيادة أراضيه

جيش بلاده هتلاقي ١٠٠مليون علي قلب رجل واحد ضد أي معتوة يفكر يمثها بسوء تحيا مصر وشعب مصر 🇪🇬

كل الدعم جيشنا خير أجناد الارض

#كلنا_الجيش



ان الجندي المصري خير اجناد الأرض #كلنا_الجيش



الامن القومي المصري خط احمر

#كلنا_الجيش