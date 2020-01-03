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رياضة

الأهلي يغادر زيمبابوي في اليوم التالي لمباراة «بلاتينيوم»

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 من ذات الشهر في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي زيمبابوي في اليوم التالي للمباراة على أن تصل إلى القاهرة في الموعد السابق ذكره.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول بمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلتقي الأهلي مع أف سي مصر بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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