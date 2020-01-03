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رياضة

تامر عبد الحميد مدافعا عن طارق حامد: هو مزعلك قوى كده ليه؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:24 م
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعى
دعم تامر عبدالحميد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والفراعنة الحالى برسالة مؤثرة عبر حسابه على تويتر ردا على واقعة طرد اللاعب فى لقاء أسوان أمس والانتقادات التى تعرض لها عقب تباطؤه فى الخروج من الملعب.

وكتب تامر عبدالحميد دونجا صاحب هدف فوز الزمالك الوحيد ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2002 أمام الرجاء المغربى باستاد القاهرة الدولى عبر تويتر قائلا: مش عارف هو طارق حامد مزعلك قوى كده ليه ..😡بس جماهيرك فى ضهرك وبتدعمك .. اجمد يا بطل أنت القلب النابض لجماهير الزمالك .. أنت أحسن لاعب وسط مدافع فى مصر وأفريقيا .. أنت روح الزمالك المقاتل فى الملعب ولا يهزك خليك قوى زى ما احنا متعودين عليك.

وتعرض طارق حامد للإنذار الثانى والكارت الأحمر بقرار من طارق سامى حكم لقاء أسوان وسط اعتراضات لاعبى الزمالك والجهاز الفنى خاصة بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء وهدف ألغاه لمحمود علاء.

وطالب مجلس الزمالك اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لباقى مباريات الفريق الأبيض بالدوري رافضا التعامل مع لجنة جمال الغندور لتغاضيها عن احتساب أهداف وركلات جزاء صحيحة للزمالك فى مبارياته بالدورى وآخرها الأخطاء الفادحة فى لقاء أسوان وفقا للبيان الذى أصدره المجلس عقب اللقاء.

وفاز الزمالك على أسوان بهدفى مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو فى الجولة الـ 11 للدوري المصري الممتاز ليرفع رصيده للنقطة 18 فى المركز الرابع للدوري.

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