محلل سياسي: الحراك الشعبي الحالي في لبنان لصالح حسان دياب.. فيديو

قال محمد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن التشكيل الحكومي الجديد في لبنان جاء سريعا وليس متأخرا، موضحا أن القرار جاء صائبا لأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها في أوائل السنة الجديدة.





وأضاف محمد الرز خلال حواره لـ شاشة "اكسترا نيوز"، أن "العقوبات التي كانت تواجه سعد الحريري هي الطائفية اللبنانية"، موضحا أنه "تم التعامل معها بشكل صحيح وتذليلها لصالح البلد".





وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلي أن الرئيس المكلف بالحكومة الجديدة أبلغ رئيس الجمهورية اللبناني أنه سوف يعتذر عنها إذا تم التمسك بـ ندي البستاني وزيرا للنفط.





وتابع محمد الرز، أن الوزارة الحالية ليست حكومة جبران باسيل كما في السابق ، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي الحالى لصالح حسان دياب، موضحا أن الحراك الشعبي ينتظر من "دياب" عدم اختيار وجوه مشتبه بهم او غير مرغوب فيهم.





ولفت محمد الرز، إلي أن الحراك الشعبي سيظل مستمرا ومراقبا لكيفية عمل هؤلاء الوزراء الجدد، موضحا أن التشكيلة الجديدة تضم 17 وزيرا إضافة إلى حسان دياب.



