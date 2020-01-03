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حوادث

إصابة شاب وفتاة بحادث إنقلاب دراجة بخارية بطريق الدلنجات إيتاي البارود

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب شاب وفتاة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية موتوسيكل بطريق "الدلنجات - إيتاي البارود"، أمام قرية الطيرية، وتم نقل المصابان للمستشفى المركزى بالدلنجات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الدلنجات ايتاى البارود وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق "الدلنجات - إيتاي البارود"، أمام قرية الطيرية.

وتسبب الحادث فى إصابة: "آية ع. ع" 19 سنة ومقيمة بقرية رمسيس بمركز إيتاي البارود، باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، "أحمد ر. ح"، 23 سنة، ومقيم بقرية السبع حسن علام بمركز أبو المطامير، بجرح متهتك أعلى الأنف وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالدلنجات لاتخاذ إجراءات العلاج اللازم.
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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