الزراعيين تكشف أسباب مخططات الدولة التركية لاستعادة عصور الظلام

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن جموع الزراعيين يدعمون القيادة السياسية ومجلس الامن القومي فيما الإجراءات العاجلة لدعم الامن القومي والحفاظ على السيادة والحدود والمصالح المصرية فيما تشهده المنطقة من تدخلات عسكرية خارجية غير شرعية في الشأن الليبي.









وأدان "خليفة"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة على قرار البرلمان التركي بالموافقة علي إرسال قوات عسكرية تركية إلي ليبيا وهو ما يعد عودة لاستنساخ نموذج الدولة العثمانية التي تسبب في إنتشار عصور الظلام والجهل في المنطقة العربية مشددا على أن القرار يعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ ، وان جموع الزراعيين يقفون في خندق واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الامن القومي المصري.









وأكد نقيب الزراعيين السلوك التركي يستهدف النيل مما أحرزته مصر من تقدم إقتصادي إنعكس علي مشروعات عملاقة تم تنفيذها خلال فترة وجيزة حولت معه مصر إلي قبلة للاستثمار العالمي مما أثار حقد الأتراك علي نجاح السياسة المصرية على المستوي الاقتصادي.











