مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا للملابس الشتوية فى بورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن ، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بورسعيد ، معرضا خيريا لتوزيع الملابس الشتوية مجانا على الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع برد الشتاء، ومن خلال حملة "#شتاء_دافئ" التي ينظمها الحزب في جميع أنحاء الجمهورية استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.





وجاء المعرض الخيري للملابس الشتوية ، تحت رعاية عادل اللمعي الأمين العام للحزب بالمحافظة، وبحضور قيادات وأعضاء وأمناء الحزب بالمحافظة.





وقالت شيماء بهير أمينة المراة بالمحافظة، إن المعرض يأتى إيمانا بدور الحزب فى رفع الأعباء عن المواطن المصري.





و أكدت امينة المرأة بالمحافظة أن هذا المعرض تم الإعداد له بشكل مسبق بالتعاون مع امانةالمناخ و قام بالتنفيذ امانة المرأة بالقسم ، ليكون نواة لسلسلة من الأعمال المجتمعية التى ينتهجها الحزب حاليا لعمل حالة من التقارب بين المواطنين خاصه في ضوء إحساس مسئولي الحزب بضرورة الاهتمام بالمشاركة المجتمعية لما لها من أثر بالغ فى نفوس أهالي المواطنين.





وقال عادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد ، إن هذا المعرض يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لكل القادرين من أعضاء الحزب للأهالي مع استمرارية الفعاليات المجتمعية من هذا النوع ، و التي يطلقها الحزب حتي تحقق اهدافها بالكامل.





و اكد هاني مزروع امين قسم المناخ ، أن المعرض قائم علي مجهود وتبرعات أعضاء الحزب وهو نموذج لمد يد العون لأهالينا ، و خاصة دخول البرد القارص في فصل الشتاء .





وقالت نشوى الزيات أمينة المراة بقسم المناخ ، إن المعرض الخيري للملابس، يضم مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة لكافة الأعمار السنية توزع بالمجان .





وأضافت أن عملية توزيع الملابس جاءت من خلال قاعدة بيانات للمستحقين من الغير قادرين بحي المناخ وذلك بهدف تسهيل الحصول علي الكساء الشتوي لأكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية ، لافتة إلى استمرار المبادرات التي تحقق تخفيف العبئ عن المواطنين تماشيًا مع نهج الحزب في العمل على المساعدة المجتمعية .





جدير بالذكر أن المعرض يأتي في سلسلة معارض أخرى سيطلقها حزب مستقبل وطن ببورسعيد في إطار خطه الحزب المركزية الهادفة لتفعيل مبادرة الرئيس حياة كريمة لشعب عظيم.



