علبة حلاوة طحينية.. فضيحة مدوية داخل مخابرات إسرائيل العسكرية

كشف برنامج "عفودا" الذي تبثه القناة الثانية الإسرائيلية، عن فضيحة جديدة، في شعبة المخابرات العسكرية أمان .





وذكرت القناة الثانية، أن البرنامج كشف عن تحقيقات تجريها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، مع ضابط كبير في شعبة الاستخبارات برتبة عميد.





وقالت القناة العبرية، إن العميد "يوفال شمعوني"، قام بتشغيل عميل خاص، من الوحدة 504، وأرسله في مهمة خاصة إلى المناطق الفلسطينية.





ووفقا للقناة الثانية، تبين أن مهمة العميل كانت التسلل إلى إحدى القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وشراء علبة حلاوة طحينية وتقديمها للعميد.





ولفتت القناة، الى أن شمعوني، هو ضابط الاستخبارات الرئيسي بشعبة الإستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وقام بهذه الحادثة قبل عدة أشهر.



