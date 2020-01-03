مرور القاهرة تعلن تحويلات جديدة في شارع النزهة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة انه تقرر بمناسبة تنفيذ أعمال خط مياه بشارع النزهة، غلق حركة المرور بشارع النزهة بالوصلة المحصورة من ميدان تريومف إلى ميدان الطيران.





وأفاد بيان صادر عن الادارة بأن الغلق سيكون من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم على أن يتم تحويلات المرور على النحو التالى:





- القادم من ميدان تريومف ويرغب في الوصول إلى ميدان الطيران يسلك شارع عثمان بن عفان حتى ميدان الاسماعيليه والدوران والعودة يمينًا شارع ابو بكر الصديق إلى ميدان الطيران.





- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق الماظه يرغب فى الوصول لميدان تريومف يسلك شارع أبو بكر الصديق فمسطح كوبرى عثمان بن عفان فيمينا شارع عثمان بن عفان إلى ميدان تريومف.





- القادم من محور العروبة اتجاه ميدان تريومف يسلك يمينًا شارع نخلة المطيعى فمناطق ميدان تريومف.







