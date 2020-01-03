أمانى سمير تكتب: عن النقد سألونى

استلهمت عنوان هذه السلسلة من المقالات من اسم كتاب أستاذتى التى لا تغيب نهاد صليحة .. عن التجريب سألونى

وابدأ مقالى الأول عن مفهوم النقد ، ومدى توافق هذا المفهوم مع واقعنا الفنى فى مصر .

النقد هو النظرة التحليلية الموضوعية القائمة على علم بعناصر العمل الفنى دون تحيّز أو محاباة .

وهو مالا يمارس فى مصر على صفحات الجرائد والمجلات الفنية حتى المتخصصة منها .. بل إن معظم ما نقرأه خلال الثلاثين عاما الماضية هو صحافة فنية يكتب مقالاتها صحفيون ينتمون إلى الوسط الصحفى كممارسين ويرتبطون بعلاقات مع الوسط الفنى تعتمد على المعرفة الشخصية والصداقة والتواجد فى المنتديات الفنية من مهرجانات ولقاءات وسهرات حسب مكانة الصحفى فى جريدته أو موقعه .. ومدى الصداقة بينه وبين الفنانين باختلاف تخصصاتهم الفنية من تمثيل وإخراج و تصوير وكتابة

الخلاصة .. العلاقات الشخصية هى ما تحكم وتتحكم فيما يظهر من كتابات تأخذ شكل وصفة النقد .. وهى بعيدة تمامًا عن مفهومه والغرض منه .

والعلاقة بين الناقد والفنان .. كما وصفها الصحفى الفنى الراحل أحمد صالح .. هى علاقة طرفى المقص .. متواصلان ولا يلتقيان إلا ليقوم المقص بفعل القطع .. أى أن لقاء الناقد والفنان لابد وأن يقدم جديدا لكل منهما وللعملية الفنية .. وإلا لا جدوى لوجود الناقد فى حياة الفنان والفن عمومًا .. إذ ينتفى الغرض من العملية النقدية إذا لم تضف جديدا لصانع العمل فيعرف نقاط الضعف قبل نقاط القوة فيما قدم للمشاهد ، حتى يتطور أداؤه ويستطيع تطوير الحالة الفنية والتأثير الإيحابى فى المشاهد وبالتالى يؤثر إيجابيًا فى المجتمع .. وهذا هو الدور الحقيقى للفن للنهوض بالمجتمعات ومن ثم بالدول .

إذن الناقد ليس بالمتطفل على العملية الفنية ولا على صناع الفن .. بل هو عنصر مهم وأساسى فى العملية الفنية .. ونستطيع أن نعتبر أنه الضلع الرابع فى مربع صناعة الفن .. فلو قلنا أن الفن يقوم على الكاتب والممثل والمخرج .. فالناقد هو الضلع المكمّل للعملية حتى يخرج عمل فنى يضيف ويطوّر فى الناس .. وبالتالى يؤثر فى تحضّر المجتمع ومن ثم تقدم الدول .

وللأسف .. ليست هذه هى الحالة للنقد كمهنة فى بلادى ... بل هو سبوبة يمارسها كثيرون .. تنطلق أسماؤهم ويملأون الساحة دون إضافة حقيقية تجعل لدينا سينما ومسرحا وغناء .. فنحن لا نجد اليوم فنا فى مصر ... نحن نعيش حالة متدنية من الأعمال التجارية الرديئة التى لا تختلف فى تأثيرها عن المخدرات التى تعمل فقط على التغييب .. سواء فى الدراما أو الغناء .. كل ما نراه اليوم هو مجموعة من الشباب يتحدثون فى مشاهد متلاحقة بلغة غير مفهومة .. معظم الحروف ضائعة ونهايات الجمل مضغومة .. وكلمات متناثرة .. لتكتمل حلقات المسلسل ويصبح اسما على الشاشة... ماذا أضاف وكيف أثر ؟؟! .. لا تسأل .. فلا إجابة .

والسؤال هو .. ماذا يمكن أن يفعل النقد إن وجد .. فى حالة كهذه التى وصلنا إليها ؟؟!