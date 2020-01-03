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أخبار العالم

تجهيز مواقع لاستقبال قواتها..تركيا تنقل رعاياها من طرابلس إلى مصراتة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:21 م
تجهيز مواقع لاستقبال
تجهيز مواقع لاستقبال قواتها..تركيا تنقل رعاياها من طرابلس
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سمر صالح
أكد مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس بأن تعليمات أمنية تركية وصلت إلى الموظفين في منظمات إغاثية والإعلاميين الأتراك، وأفراد الجالية في طرابلس بضرورة مغادرتها فورا.

وبحسب تصريحات الرائد عماد شتوان من مديرية أمن طرابلس لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية فإن الجهات الأمنية التركية طلبت من الأطقم الصحفية التركية وموظفي منظمات الإغاثة التابعة لتركيا، الموجودين في طرابلس، بضرورة مغادرتها في أسرع وقت والتوجه إلى مدينة مصراتة شرق طرابلس 200 كم.

وقال شتوان إن تركيا تجهز مواقع داخل مدينة مصراتة لاستقبال قوات تركية ستتخذ من المدينة مقرا لها، ولعملياتها العسكرية ضد الجيش الليبي.

يشار إلى أن معارك عنيفة وقعت في عدة محاور تقدمت على إثرها قوات الجيش صوب وسط طرابلس من عدة محاور، واستهدف مطار معيتيقة بأكثر من 10 غارات.
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