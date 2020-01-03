قاسم سليماني آخرهم.. أمريكا تصطاد أشقياء الشرق الأوسط: تعددت الفرائس والأسلوب واحد

قاسم سليماني





بلغ إجمالي القتلى من جراء الاستهداف 10 أشخاص بينهم سليماني ومرافقوه، ومسؤولون من حزب الله اللبناني، وقالت الولايات المتحدة إن قرار الاستهداف جاء على خلفية ضلوع سليماني في محاصرة واستهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.



أبوبكر البغدادي



نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية أدت إلى قتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 في الريف الشمالي لمحافظة إدلب في سوريا، بعملية إنزال جوي أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذتها قوات خاصة من الجيش الأمريكي، وأطلق عليها اسم كايلا مولر.



تم تنفيذ العملية من خلال قصف جوي نفذته طائرات أمريكية استهدف المكان الذي يختبئ فيه أبوبكر البغدادي، فيما قالت تقارير إعلامية أمريكية إن أبوبكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردة القوات الأمريكية له.



أسامة بن لادن

قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة فجر الإثنين الموافق 2 مايو 2011 في أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.



وحدثت الواقعة إثر مداهمة قوات أمريكية خاصة لمجمع سكني كان يقيم به مع زوجاته وأبنائه. ودار اشتباك بين بن لادن ورجاله وبين القوات الأمريكية المصحوبة بعناصر من الاستخبارات الباكستانية ونجم الاشتباك عن مصرعه بطلقة في رأسه. وقد تمكن أعضاء القاعدة من إسقاط إحدى المروحيات الأربع التي هاجمت المنزل.



أبومصعب الزرقاوي



في صباح 7 يونيو 2006، أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي تصنفه السلطات العراقية على أنه تنظيم إرهابي في غارة أمريكية. ووصف الرئيس الأميركي آنذاك، جورج دبليو بوش، الزرقاوي "بأنه ضربة قوية لتنظيم القاعدة"، معتبرا أنه واجه المصير الذي يستحقه بعد "العمليات الإرهابية" التي نفذها في العراق.



كما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي وقتها دونالد رامسفيلد أن مقتل الزرقاوي هو "انتصار مهم" في الحرب على الإرهاب، لكنه عاد وقال إنه "بالنظر إلى طبيعة الشبكات الإرهابية فإن مقتل الزرقاوي لا يضع رغم أهميته نهاية لكل أعمال العنف في ذلك البلد".

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من العمليات الاستخباراتية والعسكرية التي استهدفت أخطر الشخصيات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها شخصيات إرهابية، لكن الملاحظ أنه رغم تعدد الفرائس إلا أن الأسلوب واحد، وهو استعمال أسلوب الاغتيال المركز بواسطة الطائرات من دون طيار.اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، بواسطة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على سيارة يستقلها قاسم سليماني برفقة نائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقية، فور خروجه من مطار بغداد. وأطلقت واشنطن على العملية اسم البرق الأزرق.