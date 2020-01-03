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أخبار العالم

خلافات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب مجندات فيلق المدرعات

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:23 م
خلافات داخل جيش إسرائيل
خلافات داخل جيش إسرائيل بسبب المجندات في فيلق المدرعات
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سمر صالح
كشفت القناة "السابعة" العبرية عن وجود خلافات داخل أروقة قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص عمل المجندات داخل فيلق المدرعات.

ووفقًا للقناة العبرية، الخلافات القائمة تتمحور حول قرار سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، يمنع تجنيد السيدات في الدروع.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "كوخافي" يرى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تخصيص الكثير من الموارد التي لا يستطيع الجيش استثمارها، في إشارة إلى قراره بمنع تجنيد السيدات في فيلق المدرعات.

وذكرت السابعة العبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في التماس قدم إليها حول قرار "كوخافي" بمنع بتجنيد النساء للخدمة في المدرعات.

وأوضحت أن المجندات في الجيش، تقدمن بالتماس للمطالبة بالسماح لهن بتولي مناصب قتالية في فيلق المدرعات.

وفي سياق متصل، أبدى مؤخرًا ضباط في الجيش الإسرائيلي قلقا بشأن صعوبات واجهت المجندات الإناث خلال برنامج تجريبي، الأمر الذي قد تكون له تأثيرات سلبية على مشروع إدماج النساء في القوات المسلحة الإسرائيلية.

وبحسب التفاصيل، بعض السيدات المشاركات واجهن مشاكل في حمل قذائف الدبابات، فضلًا عن صعوبات ذهنية خلال المشاركة في العمليات على الأرض.
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