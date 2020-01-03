الحكومة تطمئن المواطنين.. حقيقة إلغاء الدعم التمويني وإضافة 1250 جنيها للفرد



وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم حتى الآن إرسال خطاب من اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد.



وأضاف أحمد كمال في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن وزارة التموين ترحب بأي مبادرة أو تعاون يستهدف خدمة المواطن ورفع العبء عنه.



وكان قد كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.



كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020.



وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.



وفي ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلًا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

تداولت خلال الفترة الأخيرة أخبار عدة حول المقررات التموينية للمواطنين، و تناقلت شائعات حول إلغاء الدعم التمويني تدريجيا خلال 2020، وأيضا إضافة 1250 جنيها على البطاقات خلال النصف الأول من العام الجاري، وبين هذا وذاك يكشف "صدى البلد" حقيقة الأمرين.حيث تواصل "صدى البلد" مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الحصول على تفاصيل وآلية تنفيذ مبادرة إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، والتي أعلن عنها المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ.اقرأ أيضا: