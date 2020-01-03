AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على علاج صُداع أمراض الأنف والأذن والحنجرة وكيفية الوقاية.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:22 م
انواع الصداع
انواع الصداع
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور أسامة عبد الحميد استشارى الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن الصداع لا يعد مرضا ولكنه عرض، منوها إلى أن الأمراض كثيرة في تخصصات عدة تسبب الصداع.

وأضاف الدكتور أسامة عبد الحميد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن طب الأسرة هو المرحلة الأولى للكشف والتشخيص، مؤكدا أن الصداع قد يكون بسيطا أو عنيفا.

وتابع الدكتور أسامة عبد الحميد، أن الصداع قد يكون بسيطا مثل دور برد أو ضعف في النظر أو وجع فى الأسنان، لافتا إلى أن الصداع العنيف مثل: أورام المخ أو الدماغ.

وأكد أن المريض يتناول العلاج والمسكنات خلال يومين وإن لم يشعر بتحسن فعليه الذهاب للطبيب على الفور للتأكد أن من تشخيص نوع الصداع إجهاد أو أنيميا أو ضعف أو وجع فى الأسنان أو ضعف عين أو جيوب أنفية أو الرقبة وغيرها.

وأشار إلى أن التشخيص المناسب وتحويل المريض إلى التخصص المسئول عنه فى الفحص الطبى هو نوع من التوعية لا بد من الانتباه له، لافتا إلى أنه لا بد من وجود طبيب أسرة أو ممارس عام للمتابعة معه إلى جانب متابعة فحوصات التأمين الصحى الشامل.

Advertisements

ترشيحاتنا

صدمت طفلة بسيارتي دون قصد وماتت.. هل علي دية لأهلها ؟ | الأزهر يجيب

رسميا.. اجتماع طارئ بالبرلمان لبحث التدخل التركي في ليبيا.. الأحد

بشرى سارة.. عودة المحذوفين من التموين خلال يناير

ميرهان حسين تبهر متابعيها برقصة السالسا .. فيديو

ارتفاع جنوني بالسوق المحلي .. أسعار الذهب تقفز 12 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

أوقعنا به | رسائل ترامب لإيران والعالم بعد مقتل قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم