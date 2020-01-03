تعرف على علاج صُداع أمراض الأنف والأذن والحنجرة وكيفية الوقاية.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحميد استشارى الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن الصداع لا يعد مرضا ولكنه عرض، منوها إلى أن الأمراض كثيرة في تخصصات عدة تسبب الصداع.



وأضاف الدكتور أسامة عبد الحميد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن طب الأسرة هو المرحلة الأولى للكشف والتشخيص، مؤكدا أن الصداع قد يكون بسيطا أو عنيفا.



وتابع الدكتور أسامة عبد الحميد، أن الصداع قد يكون بسيطا مثل دور برد أو ضعف في النظر أو وجع فى الأسنان، لافتا إلى أن الصداع العنيف مثل: أورام المخ أو الدماغ.



وأكد أن المريض يتناول العلاج والمسكنات خلال يومين وإن لم يشعر بتحسن فعليه الذهاب للطبيب على الفور للتأكد أن من تشخيص نوع الصداع إجهاد أو أنيميا أو ضعف أو وجع فى الأسنان أو ضعف عين أو جيوب أنفية أو الرقبة وغيرها.



وأشار إلى أن التشخيص المناسب وتحويل المريض إلى التخصص المسئول عنه فى الفحص الطبى هو نوع من التوعية لا بد من الانتباه له، لافتا إلى أنه لا بد من وجود طبيب أسرة أو ممارس عام للمتابعة معه إلى جانب متابعة فحوصات التأمين الصحى الشامل.



