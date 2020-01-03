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رياضة

فتح باب التطوع في تنظيم الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن فتح موعد التقديم أمام الشباب المتطوعين للمشاركة في تنظيم الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2020 بمشاركة 42 دولة أفريقية يتنافسون فى رياضات (ألعاب القوى - كرة القدم - كرة السلة - البوتشي). 

ويشترط فى المتطوعين التفرغ التام طوال فترة الأولمبياد وإجادة اللغات "العربية - الإنجليزية – الفرنسية"، وتوافر مهارات التعامل مع الحاسب الآلي والتصميم، بجانب اختيار مجموعة من المتطوعين المتخصصين فى الخدمات الطبية.

وسوف تُجري المقابلات الشخصية في مركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة والكائن فى أخر شارع برج القاهرة، وذلك على النحو التالى: 

** يوم الخميس الموافق ٩ يناير 2020 من الساعة ٤ عصرًا حتى الساعة ٩ مساءً 
** يوم الجمعة الموافق١٠ يناير 2020 من الساعة ٢ ظهرًا حتى الساعة ٩ مساءً 
** يوم السبت الموافق ١١ يناير 2020 من الساعة ٤ عصرًا حتى الساعة ٩ مساءً 

على أن يتم ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة الشخصية للمتقدمين المرفقة، وإحضارها أثناء المقابلة الشخصية بجانب إحضار صورة شخصية وصورة الرقم القومي.
فتح باب التطوع في تنظيم الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص
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