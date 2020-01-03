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تكنولوجيا

منعا لحوادث الطرق.. تقنية جديدة تنبهك عبر سماعات الرأس للسيارات

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:02 م
تقنية جديدة تنبهك
تقنية جديدة تنبهك عبر سماعات الرأس للسيارات
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شيماء عبد المنعم
طور باحثون من جامعة كولومبيا، تقنية جديدة تعمل على نظام تحذير صوتي للمشاة (PAWS)، يسعى لتنبيه مرتدي سماعات الرأس للتهديد الذي تشكله السيارات عند عبورهم الطريق، بحسب ما ذكره موقع "digitaltrends".

وتعمل التقنية الجديدة عبر سماعات رأس ذكية، باستخدم آليات يمكنها تفسير أصوات السيارات من مسافة تصل إلى 60 مترًا، كما يمكنها بعد ذلك تقديم معلومات حول موقع تلك السيارات، ويمكن أن تكون النتائج ذلك بمثابة نعمة كبيرة لسلامة المشاة في وقت يتم فيه بشكل مأساوي، قتل عدد كبير من المشاة على الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتميز سماعات الرأس المستخدمة في النظام الأولي بمجموعة من الميكروفونات منخفضة التكلفة، والتي تقع في أجزاء مختلفة من السماعات.

ويتم استخراج ميزات الصوت ذات الصلة بالسيارات من خلال دائرة متكاملة متخصصة على السماعات، والتي ترسل بعد ذلك إلى تطبيق الهاتف الذكي المقترن بها.

ويستخدم تطبيق الهاتف الذكي المقترن بالسماعات خوارزميات للتعلم الآلي لتحديد الصوت ما إذا كان خاصا بسيارة أم لا، والذي تم تدريب الشبكة العصبية التي تعتمد عليها باستخدام مجموعة واسعة من أصوات من المركبات والظروف البيئية.

ووفقا للموقع فإن النظام ما يزال غير مكتمل لسببين، الأول أنه يمكنه فقط تحديد الموضع التقريبي للسيارات، وليس مسارها، والثاني أن الباحثين مازالوا يحاولون اكتشاف أفضل طريقة لإرسال تلك التحذيرات لمرتدي السماعات.

ويتمثل أحد الاحتمالات في إرسال التحذيرات في تقديم أصوات تحذيرية على جوانب مختلفة من سماعات الرأس لتوضيح المكان الذي ينبعث منه الصوت بالضبط.

وقد تلقى ذلك المشروع المسمي "PAWS"، منحة قدرها 1.2 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم، ويأمل الفريق في تمرير نسخة "أكثر دقة" إلى إحدى الشركات حتى يمكن طرحها في السوق.
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