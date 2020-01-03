فيديوجراف| رسالة زوجة الفنان المنتصر بالله لـ الفنانين

قالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.
وأكدت عزيزة كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت أصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.
ولمزيد من التفاصيل حول الفنان المنتصر بالله تابعوا الفيديو جراف التالى.
وأكدت عزيزة كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت أصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.
ولمزيد من التفاصيل حول الفنان المنتصر بالله تابعوا الفيديو جراف التالى.