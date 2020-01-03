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حوادث

استخدمها في الشراء عبر الإنترنت.. ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات ائتمان لمواطنين

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية كونا تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان واستغلالها فى عمليات شراء وحجوزات فنادق وهمية.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من (مدير أحد الفنادق، كائن بنطاق محافظة الجيزة) بقيام إثنين من نزلاء الفندق (يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية) بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطًا غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت ائتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل حصول مدير الفندق على نسبة مالية.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم النصب المالى بمختلف الدول بالإشتراك مع (إحدى السيدات "داخل البلاد").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية- كارت ائتمان "مزور"- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").

بمواجهتهما اعترفوا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا دوليًا تخصص فى النصب المالى من خلال التحصل على بيانات البطاقات الإئتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالاشتراك مع آخرين بتلك الدول، وأضافا بتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى والتى تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذى يمكن من خلالهم المساعدة فى تنفيذ أسلوبهم الإجرامي على النحو المشار إليه، مقابل الحصول على نسبة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمة المذكورة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة.
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