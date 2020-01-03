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حوادث

أمن بني سويف يعيد طالب إعدادي هارب من أهله في أسيوط

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من إعادة طفل ترك منزله هربا من محافظة أسيوط، خوفا من اعتداء شقيقه عليه بالضرب، بسبب ضعف مستواه العلمي و الدراسي، عقب العثور عليه داخل قطار.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني بني سويف، يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات، يتضمن العثور على طفل يدعي "عبد الرحمن . م . ش" ١٢ عام، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم نزلة عبد الله بمركز أسيوط - أسيوط، أثناء استقلاله القطار رقم 777 سوهاج القاهرة " مميز "، بمحطة سكة حديد بني سويف.
وتبين من التحريات الأولية قيادة العقيد وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد بشمال الصعيد، إنه أثناء ملاحظة قوة من القسم للحالة الأمنية داخل القطار والمحطة لاحظوا تواجد طفل بمفرده لفترة طويلة بمفرده، والاستعلام منه عن بياناته كشف انه من محافظة أسيوط وغادر منزله خوفا من أسرته.

كما تبين من التحريات التواصل مع أسرة الطفل، وحضر والده ويدعى " محمود . س . ا " ٤٦ عام، مدرس، مقيم بذات العنوان، وقرر هروب ابنه من المنزل لقيام شقيقه بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب ضعف مستواه التعليمي.
تم تسليمه الطفل إلى والده، وتعهد بحسن رعايته، وتحرر المحضر رقم 7038 إداري قسم شرطة بني سويف.
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