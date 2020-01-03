نقابة الكيماويات: جلب أردوغان الجماعات المسلحة إلى ليبيا يجر المنطقة للفوضى والصراع

استنكرت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، قرار البرلمان التركي بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج معتبرة ذلك تدخل سافر في شئون دولة عربية وهو الثاني بعد تدخله في الشأن السوري، موضحة في بيان لها اليوم الجمعة أن هذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية،وهو الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع ، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.





وشددت النقابة العامة على دعمها بكل قوة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة في اتخاذ التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية.









وأشارت إلى أن جلب أردوغان الجماعات المسلحة والإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال أفريقيا ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري وهو أمر لن تسمح به القيادة السياسية المصرية.







