قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب الطقس السيئ.





وأشار الغندور، إلى أن القرار جاء لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.





وأضاف "الغندور"، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .





من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختلفة بالميناء بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.



