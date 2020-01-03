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حوادث

3 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجل مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) .

حيث قام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

و قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,000,000 خمسة ملايين جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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