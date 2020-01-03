3 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجل مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) .





حيث قام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.





و قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,000,000 خمسة ملايين جنيه) تقريبًا.



