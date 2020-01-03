AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادى الجديد: إنهاء المجمع الإسلامى بموط قبل رمضان

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:53 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد : إنهاء المجمع الإسلامى بموط قبل رمضان
Advertisements
منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوضع خطة زمنية عاجلة لمشروع المجمع الإسلامي بموط، ويتم عرضها يوم السبت، وذلك لتنفيذها حتى أول شهر رمضان القادم.

وفي حالة التأخير عن الخطة المحددة يتم الاستعانة وتكليف استشاري إضافي للمساهمة في الإشراف لسرعة الإنتهاء من الأعمال النهائية ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرها المحافظ صباح اليوم بمركز الداخلة، حيث وجه أيضا بصرف مستحقات المقاول لسرعة التنفيذ، والانتهاء من الدور الأرضي بالمسجد وتجهيزه أمام المواطنين لبدء الصلاة فيه خلال شهر رمضان القادم.

يذكر بأن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 م2 بتكلفة 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.

وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إدارة الاستثمار بالوحدة المحلية بمركز الداخلة بسرعة إعداد تقرير كامل عن مشروع القرية السياحية المتوقفة بمدينة موط، وذلك لعرض كافه المعوقات لإمكانية الاستكمال او سحبها طبقا للعقد المبرم وإعادة استكمالها لاستخدامها.

جاء ذلك ضمن جولة المحافظ التفقدية بمركز الداخلة، وذلك لمتابعة الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

كما عقد محافظ الوادى الجديد لقاءََ مع أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القري بمركز الداخلة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمركز و استعرض ما تم حله من المشكلات وما تم تنفيذه من التوجيهات التى تم طرحها بالاجتماع السابق، كما وجه بزيادة القوافل الطبية وانتظامها لخدمة أهالى غرب الموهوب نظراََ لبعدها عن المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتوسع العمراني.. إنشاء 8 قرى جديدة فى الوادى الجديد

دعم مستشفيات الوادى الجديد بـ 3 أجهزة للأشعة المقطعية

تسليم أجهزة لـ 15 عروسا بالفرافرة بالوادي الجديد

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

لمن أنهوا الإجراءات.. منح عقود تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة

موجز السوشيال ميديا.. فيديو جديد لضحية تحرش المنصورة.. درة تتألق وظهور جديد لـ ابن ريهام عبد الغفور.. ليبيا مقبرة العثمانيين يتصدر تويتر

ماذا يحدث للجسم عند تناول السوداني؟

مذبحة.. أب يقتل ابنته وعريسها بعد زفافهما

فيديوجراف| فتاة المنصورة تكشف أسرار فيديو التحرش الجماعي

رضا عبدالعال لـ زيزو الزمالك: بالراحة علينا يا عم شوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الكدمات بمكونات من مطبخك

النتيجة مذهلة.. ضعي قشر أكلة مصرية شهيرة على بشرتك وشاهدي ما يحدث

6 خطوات صحية.. كيف تحمي نفسك من مرض السكر ؟