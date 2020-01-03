محافظ الوادى الجديد : إنهاء المجمع الإسلامى بموط قبل رمضان

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوضع خطة زمنية عاجلة لمشروع المجمع الإسلامي بموط، ويتم عرضها يوم السبت، وذلك لتنفيذها حتى أول شهر رمضان القادم.



وفي حالة التأخير عن الخطة المحددة يتم الاستعانة وتكليف استشاري إضافي للمساهمة في الإشراف لسرعة الإنتهاء من الأعمال النهائية ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرها المحافظ صباح اليوم بمركز الداخلة، حيث وجه أيضا بصرف مستحقات المقاول لسرعة التنفيذ، والانتهاء من الدور الأرضي بالمسجد وتجهيزه أمام المواطنين لبدء الصلاة فيه خلال شهر رمضان القادم.



يذكر بأن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 م2 بتكلفة 22 مليون جنيه، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.



وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إدارة الاستثمار بالوحدة المحلية بمركز الداخلة بسرعة إعداد تقرير كامل عن مشروع القرية السياحية المتوقفة بمدينة موط، وذلك لعرض كافه المعوقات لإمكانية الاستكمال او سحبها طبقا للعقد المبرم وإعادة استكمالها لاستخدامها.



جاء ذلك ضمن جولة المحافظ التفقدية بمركز الداخلة، وذلك لمتابعة الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.



كما عقد محافظ الوادى الجديد لقاءََ مع أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القري بمركز الداخلة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمركز و استعرض ما تم حله من المشكلات وما تم تنفيذه من التوجيهات التى تم طرحها بالاجتماع السابق، كما وجه بزيادة القوافل الطبية وانتظامها لخدمة أهالى غرب الموهوب نظراََ لبعدها عن المدينة.