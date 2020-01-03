وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة من جنوب سيناء: استحضار معية الله سبحانه وتعالى منهج الأنبياء.. ويبكي في الدعاء لمصر: اللهم شد أزر قواتنا المسلحة.. فيديو

وزارة الأوقاف تحدد موضوع "الدخول في معية الله" خطبة الجمعة

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة من مدينة الطور بجنوب سيناء

جمعة:

المسلم إذا كان في معية الله لن يصيبه أذى

استحضار معية الله سبحانه وتعالى هو منهج الأنبياء، وشعار الصالحين

من ثمرات معية الله أنها تُعين العبد على مراعاة أوامر الله وحقوقه

وزير الأوقاف يبكي في الدعاء لمصر . اللهم شد أزر قواتنا المسلحة



حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الدخول في معية الله (عز وجل) أسبابه، وآثاره".



وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بذلك.



وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الرحمة بمدينة الطور بجنوب سيناء، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلم الذي يكون في معية الله، لن يصيبه أذى، فهو محروس بأمر الله وعنايته.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الرحمة بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، أن الله دائما ما كان يعصم النبي الكريم مصداقا لقوله تعالى "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" كما قال الله "وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ".



وأشار إلى أن المؤمنون من أصحاب رسول الله، لما رأوا الأحزاب متجمعين من كل حدب وصوب، لم يهنوا ولم يضعفوا لأنهم يعلمون أنهم في معية الله، بل قالوا في ثبات ويقين "هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا".



وتابع: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه .. لا تيأسن فإن الكافي الله

وإن بليت فثق بالله وارض به .. إن الذي يكشف البلوى هو الله



وأوضح، أن ثقة العبد بربه ويقينه بأنه سبحانه المتولي لأموره، وأنه تعالى سائق كل خير، وكاشف كل ضر لا تتركه نهبًا للوساوس والأوهام، ولا تلقيه في اليأس من روح الله، أو ظلمة القنوط من رحمة الله؛ بل تجعله يتضرع إلى الله تعالى عند كل نازلة، ويستجير به عند كل مصيبة، ويشكره ويذكره، ويحمده عند كل نعمة ورحمة، فيتجه إلى الله في سائر أحواله، داعيًا متضرعًا موقنًا بالإجابة، منتظرًا للفرج من الله.



كما أن استحضار معية الله سبحانه وتعالى هو منهج الأنبياء، وشعار الصالحين، ودأب المخلصين، وعلى هذا أكد سيدنا رسول الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد دون الله تعالى أن يجلب لنا نفعًا أو أن يدفع عنا ضرًا، إلا ما كتبه الله لنا، فلا نستكين لأقوال القائلين، ولا نخضع لأهواء الناس، وإنما علينا أن نتمسك بثوابت كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.



وذكر أن من ثمرات معية الله أنها تُعين العبد على مراعاة أوامر الله وحقوقه، فمتى حفظ العبد حقوق الله حفظه الله، ومتى حفظه كان الله له، كما أنها تُعلق القلوب بالله توكلًا عليه في استجلاب المنافع ودفع المضار، فيطمئن القلب لذلك، فيسكن به، وينصره الله، ويثبته ويحقق له السعادة في الدارين.



وقال وزير الأوقاف، إن معية الله تتحقق في بيوت الله في أسمى معانيها، مشيرًا إلى ما اتفق عليه البخاري ومسلم عنْ أَبي هُريرةَ، ، أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: يقُولُ اللَّه تَعالى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكَرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ».



وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» (صحيح مسلم).



وتابع أن من أسباب الدخول في معية الله، كثرة السجود والنوافل بجانب الفريضة، مستشهدًا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ : «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ لِي : سَلْ ، فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».



ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الدعاء باكيا في نهاية خطبة الجمعة، لمصر وأهلها وجيشها وأن يحميها من مكر الأعداء.



وقال وزير الأوقاف، في الدعاء بنهاية خطبة الجمعة، التي ألقاها من مسجد الرحمة بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، "اللهم أحسن دخولنا في معيتك واكلأنا بحفظك ولا تكلنا إلى سواك، ولا إلى أنفسنا طرفة عين فنذل ونخزى".



وتابع: اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم من أرادنا بكيد أو مكر فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه لا له، وتكفل به عنا، وانصرنا وشد أزر قواتنا المسلحة، اللهم اشدد على أيدي قواتنا المسلحة وثبت قلوبهم وأقدامهم.



وقال وزير الأوقاف، إن المعية نوعان: معية المراقبة كما وردت فى قوله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، وقوله (مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ).



وأضاف جمعة، أن الإنسان إذا علم أن الله يراقبه فى كل تصرفاته وحركاته وسكناته فلا يمكن له أن يغش أو يقتل أو يسرق أو يزني لأنه كلما أقدم على فعل معصية علم أن الله مطلع عليه فاستحيا من الله حق الحياء.



وأشار إلى أن المعية الثانية هى معية العون والحفظ والتمكين لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ).