ما هي محظورات الملابس بالجامعات؟

أصدر الدكتور محمد محمود سرحان عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة منشورا بالتزامن مع بداية العام الجديد بعدم دخول الطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية مثل ارتداء البناطيل المقطعة والسروال ولبس الشورت والبرمودا وحلق الشعر على جانب الرأس.





كما بحظر تطويل الشعر لأعلى أو لأسفل وارتداء الشباب للسلاسل والأساور٠





وأضاف المنشور أن ذلك يأتى فى ضوء تكرار بعض الظواهر السلوكية المخالفة والمتكررة من بعض الطلاب والتي تتنافى مع القيم

والأعراف الجامعية ولمحاربة هذه الظواهر.





كما وجه عميد المعهد فى المنشور بتكليف إدارة الأمن بالمعهد بمتابعة هذه الظاهرة والتعامل معها بكل جدية وحزم .





وفي الإطار ذاته، قرر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، منع دخول الطلاب للحرم الجامعي، ممن يظهرون بمظاهر مخالفة للمجتمع، منها ارتداء الملابس المقطعة والغريبة، إضافة إلى ارتداء السلاسل والشورت، حفاظًا على العادات والعرف والأخلاق وقدسية الحرم الجامعي، على أن يسري القرار اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمقر الجامعة وفروعها.





شدّد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم لتفقد سير الامتحانات وانتظامها بكليات الزراعة والعلوم والهندسة علي حظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ "البنطلون الممزق" التي تخالف القواعد والتقاليد الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات.





وأضاف رئيس جامعة المنيا أن "البنطلون المقطع" زي يخالف القواعد والتقاليد الجامعية والذوق العام والمظهر اللائق بالطالب الجامعي بمحراب علمي وأكاديمي وبحثي له قدسيته وأعرافه التي يجب أن يتحلى بها كل منتسبيه.





و يقدم موقع "صدى البلد" قائمة ببعض المحظورات داخل الحرم الجامعي وهي:





- الملابس الممزقة، الجلباب، الشبشب، والشورت والملابس الشفافة، وارتداء الفيزون، وذلك لمخالفة تلك الملابس التقاليد والأعراف الجامعية.

- كما تمنع الجامعات الدخول بالشورت، والبرمودا، وغيرها من الملابس التي لا تليق بالحرم الجامعي والدراسة.



