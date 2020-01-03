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حوادث

تركتها سهوا بمحطة مصر.. الشرطة تعيد حقيبة لسيدة بها 10 آلاف جنيه

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أعادت الأجهزة الأمنية حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات عقب تركها سهوًا بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات إتجاه (الإسكندرية / القاهرة) بالعثور على (حقيبة لإحدى السيدات بداخلها مبلغ مالى قدره "10.000 - عشرة آلاف جنيه" - بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية).. وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.

وفى وقت لاحق حضرت إحدى السيدات، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها ، وأضافت بتركها الحقيبة سهوًا داخل القطار وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

ومن جابنها توجهت بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معها إعادة المفقودات الخاصة بها.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.
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