كاميرات المراقبة تكشف واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه بالمقطم

كشفت كاميرات المراقبة واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه على يد عاطل بالمقطم ، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم والسلاح المستخدم .
تبلغ لقسم شرطة المقطم من عامل (مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى) قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته بشارع مساكن الجيزة دائرة القسم .
فوجئ بشخص " أدلى بأوصافه التقريبية " قام باستيقافه والاستيلاء منه على " الدراجة البخارية ، مبلغ مالى 600 جنيه ، هاتف محمول " كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثا إصابته ولاذ بالفرار .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل .
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الدراجة البخارية وهاتف محمول المستولي عليها و سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة .
واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية .
باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .