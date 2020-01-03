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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه بالمقطم

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه على يد عاطل بالمقطم ، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم والسلاح المستخدم .

تبلغ لقسم شرطة المقطم من عامل (مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى) قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته بشارع مساكن الجيزة دائرة القسم .

فوجئ بشخص " أدلى بأوصافه التقريبية " قام باستيقافه والاستيلاء منه على " الدراجة البخارية ، مبلغ مالى 600 جنيه ، هاتف محمول " كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثا إصابته ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل .

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الدراجة البخارية وهاتف محمول المستولي عليها و سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة .

واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .
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