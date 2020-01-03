حماية ثرواتها.. المرشدين البيئيين يروجون لمحمية رأس محمد مع بداية العام الجديد

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيام نقيب المرشدين السياحيين البيئيين و أعضاء النقابة بحملة نظافة تطوعية بمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ مع بداية العام الجديد لحماية الحياة البرية و ثروات مصر الطبيعية و وذلك بمشاركة المجتمع المحلى و الشباب و ممثلين عن العاملين فى القطاع السياحى.





تهدف الحملة الى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات و خاصة محمية رأس محمد بالإضافة الى رفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى حماية الموارد الطبيعية للإستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة علاوة على إبراز دور القطاع السياحى و المجتمع المحلى و الشباب فى برامج صون و حماية البيئة وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها .





تضمنت الحملة جمع المخلفات و خاصة البلاستيكية التي جرفتها الرياح إلى مدخل محمية رأس محمد ونطاق كمين شرم الشيخ كمشاركة من النقابة فى الحفاظ على البيئة والشعاب المرجانية مع التأكيد على مفاهيم السياحة البيئية والمحميات فى التمتع بثروات الطبيعة دون الإضرار بها بإتلافها أو إلقاء المخلفات بها لحمايتها للأجيال القادمة .





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها الكامل للجهود المجتمعية لحماية الحياة البرية و البيئة فى إطار استراتيجية الوزارة لإشراك المجتمع بكل فئاته فى برامج حماية البيئة ومنها قيام الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية للمرشدين السياحيين البيئيين لتفعيل مفاهيم السياحة البيئية المستدامة من خلال تزويدهم بالمعلومات و المعارف البيئية اللازمة .





وأعرب المشاركون فى الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات و هو ما يحقق صون الموارد الطبيعية مع تنمية روافد السياحة البيئية و يعزز مفاهيم المسئولية المجتمعية عن البيئة .





وأسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من المخلفات التى تنوعت بين البلاستيكية و الزجاجية و المعدنية والخشبية ، و قد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة امنه.



