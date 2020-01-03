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محافظات

محافظ أسيوط يستقبل أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم لتهنئته بالمنصب الجديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم يرافقه وفد من الكنيسة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام قيادة المحافظة.

وأبدى المحافظ سعادته بزيارة الأنبا أندراوس والوفد الكنسي المرافق له وحرصهم على تقديم التهنئة موجها الشكر وعظيم الامتنان على هذه الزيارة، مشيرًا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة.

ولفت الى أن شعب مصر نسيج واحد تجمعه المحبة والإخاء والمصير والتطلعات الواحدة من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية، مؤكدًا بذل أقصى الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسيوطي والارتقاء بالمحافظة في كافة الخدمات المقدمة لأبنائها.

وأشاد الأنبا أندراوس بنشاط محافظ أسيوط الملحوظ منذ قدومه إلى أرض المحافظة وسعيه المتواصل لدفع عجلة التنمية من خلال تفقده للعديد من المشروعات التنموية متمنيًا له التوفيق في خدمة أهالي المحافظة وأن يعم الأمن والأمان وأن تستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم من أجل المزيد من الخير والنماء لمواطني المحافظة.
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