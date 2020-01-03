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محافظات

محافظة أسيوط تنظم ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الأداء الحكومي بكافة الإدارات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والعمل على تحقيق التفوق الوظيفي من خلال تحقيق إنجازات العاملين بالجهات الخدمية المختلفة بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة واستراتيجية مصر 2030 .

وأشار "سعد"، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحسين الأداء داخل أو خارج الجهة الحكومية بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاريع الحكومية من خلال تطوير وتنمية المهارات والقدرات وإشراكهم في اتخاذ القرارات لاكتساب الثقة الضرورية ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.

كانت محافظة أسيوط قد نظمت ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي لمنسقي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية ومديريات الخدمات بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وأوضح فتحي عامر منسق جائزة التميز الحكومي العربي أن الندوة لتعريف العاملين بالجهات الحكومية بجائزة التميز الحكومي العربي هذا العام لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات والتنافسية العالمية التي سوف يتم إطلاقها في إطار التعاون مع دولة الإمارات العربية التي لها تجربة رائدة في مجال الجودة والتمييز الحكومي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تهدف إلى دعم وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية وبناء القدرات البشرية وبناء المؤسسات العربية مشيرًا إلى مشاركة ممثلين للجهات والمديريات الخدمية المختلفة بالندوة للعرض والتعريف بفئات ومعايير وكيفية التقديم للجائزة.
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