محافظة أسيوط تنظم ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الأداء الحكومي بكافة الإدارات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والعمل على تحقيق التفوق الوظيفي من خلال تحقيق إنجازات العاملين بالجهات الخدمية المختلفة بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة واستراتيجية مصر 2030 .





وأشار "سعد"، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحسين الأداء داخل أو خارج الجهة الحكومية بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاريع الحكومية من خلال تطوير وتنمية المهارات والقدرات وإشراكهم في اتخاذ القرارات لاكتساب الثقة الضرورية ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.





كانت محافظة أسيوط قد نظمت ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي لمنسقي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية ومديريات الخدمات بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.



