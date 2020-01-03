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اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع 0.65% خلال أسبوع

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:28 م
البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.65%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى1824.1 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.2 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 12.6% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 20.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

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أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 15.7 مليون سهم، نفذت من خلال 6471 صفقة.
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